Caso tem três sobreviventes

Três pessoas conseguiram sair com vida do tiroteio que matou um motorista do Uber e outros dois passageiros em viagem ao Residencial 14 Bis, Região Noroeste da capital, no inicio da tarde deste domingo. Um homem, mesmo atingido, conseguiu fugir pulando um muro, outra passageira pediu abrigo para vizinhos e sua amiga, Gabriela Sousa Landim, de 20 anos, foi balead...