Caso Robertinho: reconstituição do crime começa sem a presença do pai do estudante

A reconstituição do caso Robertinho teve início na noite desta terça-feira (15) na casa onde o estudante morava com a família, no Setor Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia. O procedimento foi adiado duas vezes em função do pouco tempo para a intimação de todos os envolvidos.

Acompanham a reconstituição no local o juiz do caso, Agostinho Gonçalves França, os advogados de acusação e de defesa, os três policiais militares acusados de matar o estudante, o promotor Leandro Murata, além de peritos, agentes das Polícias Civil e Militar e membros do Ministério Público de Goiás (MP-GO). O pai de Robertinho, Roberto Lourenço da Silva, não está presente no procedimento.

O advogado de defesa dos militares acusados, Maurício de Melo Cardoso, afirmou estar tranquilo e ressaltou que o pedido de reprodução simulada do ocorrido foi solicitado por ele. "Estou tranquilo em relaçao à dinâmica dos fatos e espero que hoje consigamos comprovar a veracidade deles. Quero provar que o primeiro tiro foi o Roberto que deu, em direção aos policiais e isso desencadeou toda a ação", disse.

Pela ordem, primeiro será feita a reconstituição com a versão das vítimas. Logo depois, a dos militares acusados. O juiz Agostinho Gonçalves França pontuou que a esperança é que seja esclarecido nesta terça o que aconteceu na noite do crime. Não há previsão de tempo para o término do procedimento.

Relembre o caso

O estudante Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16 anos e seu pai, Roberto Lourenço da Silva, foram baleados na noite do dia 17 de abril, quando os três militares, que estavam à paisana, desligaram o padrão de energia da casa onde eles moravam. Eles não se identificaram como policiais. Quando Roberto, portando uma arma, foi abrir o portão ao lado do filho para ver o que acontecia, foi recebido a tiros. Os militares invadiram a casa e atiraram nos dois novamente, matando Robertinho.

Além das vítimas, a esposa de Roberto e dois filhos dela, de 14 anos e de 8 anos, estavam na casa no momento da ação. Os militares alegaram que houve troca de tiros. Já a família relata que a arma utilizada por Roberto foi adquirida após ele sofrer um assalto.