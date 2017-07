Caso Robertinho: Reconstituição do crime é remarcada pela segunda vez

A reconstituição do caso Robertinho foi remarcada novamente e deve acontecer no dia 15 de agosto na casa onde o estudante morava com a família, no Setor Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia. O procedimento estava previsto para ser realizado na noite desta segunda-feira (31).

O pedido de reconstituição foi feito pela defesa dos policiais militares acusados de matar o estudante Roberto Campos da Silva de 16 anos, e de balear o pai dele, Roberto Lourenço da Silva, há quatro meses.

Este já é o segundo adiamento da reconstituição, que estava prevista para esta segunda-feira (31). O outro adiamento aconteceu no último dia 17. Segundo o delegado Marco Aurélio Euzébio Ferreira, o pedido do juiz do caso foi acatado. O magistrado alegou que não havia tempo hábil para que todos os envolvidos fossem intimados.

De acordo com a Polícia Civil, na noite do dia 17 de abril deste ano, os policiais que eram do serviço de inteligência da PM, estavam à paisana quando invadiram a casa da família e efetuaram disparos. Os três foram presos e autuados em flagrante pelo homicídio consumado do adolescente, mas já estão soltos.

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) denunciou no dia 8 de maio os três militares pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, abuso de autoridade e fraude processual.