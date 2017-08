Caso Robertinho: Duas testemunhas são ouvidas pela Justiça

Somente duas das três testemunhas do caso Robertinho foram ouvidas pelo juiz Lorival Machado da Costa durante a audiência de instrução, realizada nesta segunda-feira (21), na 2ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e tribunal do Júri de Goiânia, no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, em Goiânia.

O caso aconteceu em abril deste ano. Segundo a Polícia Civil (PC), três militares invadiram a casa da família e balearam pai e filho. O garoto, conhecido como Robertinho, morreu no local. O pai sobreviveu.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), a terceira testemunha de defesa dos Policiais Militares (PMs), acusados pelos crimes, não compareceu e será ouvida na próxima sexta-feira (25). Somente depois da conclusão dos depoimentos é que o juiz irá decidir se os acusados serão ou não julgados por um júri popular.

De acordo com o TJ-GO, já foram ouvidas seis testemunhas de defesa, além de oito de acusação, como o pai da vítima, cujo depoimento ocorreu na primeira audiência do caso, no último dia 4 de agosto.

Os policiais Paulo Antônio de Souza Junior, Rogério Rangel Araújo Silva e Cláudio Henrique da Silva foram indiciados pelos crimes de violação de domicílio, usurpação de função pública, abuso de autoridade e fraude processual. Em seguida, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou os profissionais. Eles chegaram a ser presos pelo assassinato, mas foram beneficiados por uma decisão judicial e respondem em liberdade. Eles alegam ter agido em legítima defesa.