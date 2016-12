Caso Nayara: Polícia Civil descarta questões pessoais em homicídio

Crime sexual ou latrocínio (quando se mata para roubar) são as principais teses da Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a motivação da morte da costureira Nayara Saraiva Barra, de 22 anos, ocorrida há uma semana, quando ela desapareceu entre a casa em que morava, na Rua RB-4, e a da prima dela, a quatro quadras dali, na Rua do Bosque, no Residencial Recanto do Bosq...