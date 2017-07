Caso Júlia: Polícia Militar concederá coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31)

A Polícia Militar (PM) afirmou na noite deste domingo (30) que concederá uma coletiva de imprensa na manhã da próxima segunda-feira (31), no Auditório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), sobre a prisão de um dos suspeitos do homicídio da pequena Júlia Martins Rodrigues de Barros, de 4 anos, morta no último sábado no Conjunto Vera Cruz II em Goiânia. A PM não disponibilizou mais detalhes.

Ainda nesse domingo, a PM informou a prisão de um suspeito de estar envolvido no triplo homicídio que vitimou a menina Júlia. Com o homem foram apreendidos cerca 3 kg de maconha, uma balança de precisão, munição, uma arma e um carro que podem ter sido utilizados no crime. A corporação afirma que com a prisão do suspeito, os outros envolvidos nesse crime que chocou a capital também foram identificados e estão sendo procurados.

De acordo com testemunhas, um trio de bandidos um invadiu uma casa, perto da residência da avó da menina, para matar dois homens. Um chegou a ser morto no banheiro e o outro conseguiu escapar. Nesse momento começou uma perseguição pelo bairro.

Ao ouvir tiros próximos, o pai da criança, que vendia frangos e espetinhos em uma loja anexo à casa, correu para dentro da residência, junto com a filha. A porta teria ficado aberta. O homem que escapou do trio de bandidos buscou refúgio na residência da família que nada tinha a ver com o acerto de contas.

Os assassinos invadiram também o imóvel da mãe do comerciante, mataram o jovem que havia se refugiado no local, mas acabaram acertando a criança de 4 anos, com um tiro na cabeça, e o pai, com um disparo no braço. A menina morreu na hora e o pai foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).