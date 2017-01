Caso Deise: Morre líder do Santo Daime suspeito de ocultar corpo de auxiliar de enfermagem

O policial militar reformado Cláudio Pereira Leite, indiciado pelo desaparecimento da auxiliar de enfermagem Deise Faria Ferreira, morreu nesta segunda-feira (2). Segundo informações, Cláudio, líder do Instituto Céu do Patriarca e da Matriarca, da doutrina Santo Daime, era diabético e sofreu uma complicação no pâncreas, não resistiu e morreu. O corpo foi enterrado em Anápolis na tarde de hoje.

Relembre o caso:

A auxiliar de enfermagem Deise Faria Ferreira Freitas desapareceu após ir a um ritual do Santo Daime organizado por Cláudio em uma chácara em Goiânia no dia 11 de julho de 2015. Além de Cláudio, o engenheiro agrônomo Antônio David dos Santos Filho, 40 anos, também foi indiciado pelo desaparecimento de Deise.

Deise teria ido até a chácara com Antônio David, no carro dela, devolvido para a família um dia depois do desaparecimento. Ele chegou a afirmar na época que a família de Deise havia forjado o desaparecimento dela. O engenheiro agrônomo foi preso na terça-feira (26) do mesmo mês em Bombinhas, interior de Santa Catarina. Cláudio Pereira Leite, líder do Instituto Céu do Patriarca e da Matriarca, foi preso na chácara na região metropolitana de Goiânia.

Antônio foi torturado e espancado até a morte dentro da cela no Centro de Triagem do Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia na noite de 9 de março de 2016, assim que foi transferido da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).