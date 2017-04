Caso Brendo: Filho de vereador de Aruanã é preso suspeito de matar e jogar corpo no Araguaia

Leandro Pereira Ferreira, filho do vice-presidente da Câmara Municipal de Aruanã, Davi Carvalho de Matos, o Davi Bode, foi preso nesta quinta-feira (6). O rapaz é suspeito de estar envolvido na morte do jovem Brendo Dias de Souza, assassinado na cidade da Região Noroeste de Goiás, em 19 de dezembro de 2015. Além dele, outros dois homens também foram presos: Nycolas Fernando Barbosa de Sousa e Lucas Soares Godoi da Cunha. Eles deverão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O delegado Ivaldo Mendonça explicou que na data dos fatos, Brendo se desentendeu com os investigados após uma briga ocorrida na praça de eventos do município. Leandro, Nycolas e Lucas teriam então matado a vítima por espancamento e atirado o corpo no Rio Araguaia. O cadáver foi localizado dois dias depois. “Esse fato gerou um grande clamor público na cidade e foram realizadas várias manifestações populares cobrando a apuração do episódio”, recorda-se Mendonça.

Assim, após mais de um ano de investigação, a Polícia Civil representou pela prisão do trio, o que acabou sendo deferido pelo Poder Judiciário. Os mandados de prisão preventiva de Lucas e Leandro foram cumpridos em Anápolis, e o mandado de prisão temporária de Nycolas foi cumprido em Goiânia. Os três foram levados à 4ª Delegacia Regional de Polícia, na cidade de Goiás, interrogados e depois recolhidos no presídio de Aruanã, onde ficarão à disposição da Justiça.

Uma leitora do jornal O POPULAR entrou em contato com a reportagem e relatou que há um clima de “comoção” no município. “Um ano e quatro meses para conseguirem pegar estes bandidos, porque nunca imaginávamos conseguir prender pessoas de forte influencia da cidade”, afirma a mulher que preferiu não se identificar. Segundo ela, outro envolvido investigado é filho de um proprietário de um posto de combustíveis na cidade e também exerce grande influência na região.

Em janeiro deste ano os familiares de Brendo promoveram uma manifestação para cobrar da polícia celeridade no processo de investigação. Na época, o pai da vítima, o mestre de obras Reginaldo Souza Neves, contou que o filho foi ao evento encontrar duas amigas e não retornou para a casa. “O Brendo saiu para a festa e, naquela noite, minha filha chegou dizendo que alguns rapazes haviam brigado com ele. Depois, não tivemos mais notícias. Começamos a procurá-lo e só conseguimos encontrar o corpo dele dois dias depois”, contou.