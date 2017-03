Caso Andressa e Uênio: Furto de arma e histórico de ameaças teriam motivado as mortes

Dois homens foram apresentados na manhã desta segunda-feira (20) pela Polícia Civil por terem arquitetado a morte de Uênio Leite da Silva, de 25 anos, e a namorada Andressa Cristina Marçal Souza, 16. Um terceiro rapaz, que teria levado os dois ao apartamento onde o casal dormia, está foragido.

O casal foi encontrado morto na madrugada de quinta-feira (2) em um apartamento, de Uênio, no Setor Chácara Retiro, em Goiânia. A adolescente tinha saído de casa ao meio-dia de terça-feira (28), junto do namorado, e não fez mais contato com os familiares, que notificaram a polícia sobre o desaparecimento no dia seguinte.

O delegado adjunto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Marco Aurélio Euzébio Ferreira, afirma que o furto de uma arma e o histórico de ameaças proferidas por Uênio teriam motivado o assassinato. No entanto, no momento do crime, Andressa teria acordado assustada com os três disparos efetuados contra Uênio, na cabeça, e gritado. Apontado como o autor do crime, Murilo Henrique Lopes de Sousa, de 18 anos, teria atirado na direção da adolescente e a acertado duas vezes nas costas para não deixar testemunhas.

Janderson José Barros de Sousa, de 20 anos, segundo o delegado, teria arquitetado a morte e, inclusive, dado a arma para Murilo executar a tarefa. Em depoimento ele diz que não entrou no apartamento e que era ex-namorado de Andressa, fato que, como relatou, não teria influenciado na execução, já que não sabia que a adolescente estava na residência. Para o delegado, a raiva de Uênio também foi desencadeada pelo relacionamento com Andressa, não só pelas ameaças e o furto da arma que eles atribuem a ele.

Um terceiro rapaz, Anderson Guedes da Silva, está foragido. Conforme a investigação, ele é motorista do Uber, mas não estava trabalhando no momento. Teria levado os amigos onde eles tinham solicitado e, como em seu depoimento, afirma que não sabia o plano dos outros rapazes.

Confira trechos dos depoimentos dos três envolvidos no caso: