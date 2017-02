Caso Ana Clara: Suspeito tentou apagar indícios que o ligavam à morte de garota

A tentativa desesperada de esconder indícios que o ligassem ao desaparecimento da estudante Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, fez com que o pequeno empresário do ramo gráfico Luis Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, ajudasse as Polícias Civil e Militar no desfecho do caso, no início da manhã de ontem. Ele havia sido ouvido pelo delegado Valdemir Pereira da Silva, titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) na manhã de terça-feira, por ter um comportamento considerado suspeito e por ter sido visto no Gol prata conversando com a criança no dia do desaparecimento.

A polícia soube através de relatos de moradores do Setor Orlando de Morais que ele oferecia balinhas e dinheiro para crianças. Apesar disso, nenhuma prova contra ele foi encontrada e ele não tinha antecedentes criminais nem passagens por delegacias e acabou sendo liberado após o depoimento.

Luis Carlos foi visto em protestos e nas proximidades da casa da criança dando apoio para a família, assim como outros vizinhos fizeram. A casa dele fica perto da casa de Ana Clara, no Setor Antônio Carlos Pires, no extremo norte da capital. Na manhã de ontem, pouco antes de clarear, ele foi no Gol prata até uma estrada às margens da GO-462, em Santo Antônio de Goiás, provavelmente para jogar um produto corrosivo no corpo da menina.

O caseiro de uma chácara próxima viu o carro parado no local e o chamou, mas o homem assustou-se e saiu correndo, deixando o carro com as portas abertas. Como ele não voltou, o caseiro ligou para o 190, da Polícia Militar, informando o abandono do veículo e a PM determinou que uma equipe fosse ao local. Depois de verificar pelas placas que o carro não era roubado, foram até a casa do dono do carro, no Setor Orlando de Morais. Na casa havia uma placa de aluga-se e o número do celular de Luis Carlos.

Os militares ligaram para ele e quando ele atendeu, os policiais se identificaram para saber se o carro encontrado era dele e se surpreenderam com uma confissão. Luis Carlos disse que ele tinha matado a criança, mas estava arrependido. Só então os militares entenderam que Luis Carlos era o assassino de Ana Clara. Ao voltarem onde o carro estava, fizeram a busca ao corpo, encontrando Ana Clara morta a 30 metros do veículo. O corpo já estava em decomposição.

As polícias ainda não sabem como Luis Carlos saiu do local e nem se teve ajuda para retornar em casa. Foi a namorada dele, uma empresária do ramo de confecções que disse para a polícia que ele a subjugava e apontou onde ele estava escondido, na casa do irmão dela, no Setor Carolina Park, na região oeste de Goiânia.

Policiais militares foram até o local e mataram Luis Carlos no corredor da casa. O tenente-coronel Ricardo Mendes, chefe da assessoria de imprensa da PM, disse que ao entrarem na casa, os militares mandaram que Luis Carlos se rendesse, mas ele atirou nos policiais com um revólver calibre 38, apreendido no local.

A morte de Luis Carlos, amplamente divulgada em redes sociais e em grupos de WhatsApp causaram grande alvoroço na tarde de ontem. Centenas de pessoas, até de outros bairros, queriam ver de perto o “corpo do homem que matou a menininha”. Um congestionamento se formou uma quadra antes da Rua CP 17, no Setor Carolina Parque, onde ocorreu o embate. A morte dele é investigada pela Delegacia de Homicídios.