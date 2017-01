Caseiro é suspeito de matar casal a pauladas em chácara, em Hidrolândia

Atualizada às 19h03

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (09) suspeito de assassinar um casal a pauladas e enterrar os corpos no terreno onde as vítimas moravam.

Segundo a Polícia Militar (PM), João Paulo de Sena Dos Santos de 23 anos tentava fugir para Brasília e usava as roupas do rapaz e o celular da mulher quando foi detido. Ainda segundo a PM, João Paulo confessou o crime, afirmou aos policiais que trabalhava com o homem em uma chácara e que o crime teria sido motivado por uma discussão entre os dois.

Depois de preso, João Paulo levou os policiais ao Setor Garavelo Sul, em Hidrolândia, onde as vítimas foram enterradas. O suspeito contou que teria arrombado a porta da casa, dado três golpes no homem e dois na mulher.

Após o assassinato, o casal foi amarrado com fios e enterrado em uma cova rasa no terreno da casa onde moravam. João Paulo é foragido do presídio do sistema penitenciário da Bahia e já responde por Latrocínio. Ele foi conduzido para a delegacia de Hidrolândia