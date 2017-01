Casas precárias e falta de água

Os moradores que vivem na ocupação do Parque Atheneu, que começou a cerca de um ano, vivem em situação precária. As moradias são improvisadas e costumam ter, no máximo, dois cômodos. A água é pega em um único poço. Desempregada, Aildenora Pereira dos Santos, vive com cinco filhos em um cômodo. A filha mais nova nasceu há 18 dias. Sem conseguir pagar aluguel, ela dep...