Casal suspeito de enforcar, queimar e matar grávida de 3 meses é preso em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil apresentou, nesta quarta-feira (08), a conclusão de um assassinato de uma grávida de cinco meses, morta por estrangulamento em junho deste ano, no Setor Comendador Walmor, em Aparecida de Goiânia. Segundo apurou o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), o casal Weverson Batista de Aguiar e Dejane Antunes Machado Santos Pinheiro são responsáveis por matar Patrícia da Conceição, cujo cadáver foi localizado, parcialmente carbonizado, próximo a Serra Das Areias.



De acordo com a investigação, Weverson estava irritado com o fato de a vítima tecer comentários sobre a vida dele. Por conta disso, ele pediu à companheira que atraísse a grávida à residência do casal sob o pretexto de que consumiriam drogas juntas.



De acordo com o GIH, no imóvel, Weverson a surpreendeu com um golpe de martelo na cabeça, além de pauladas e socos. Após espancar a vítima, ele amarrou as mãos e os pés de Patrícia com fios elétricos. Enquanto um dos filhos Dejane, de 16 anos de idade, segurava as pernas de Patrícia, Weverson a esganou e depois a estrangulou até a morte com um pedaço de fio.

O cadáver foi coberto por uma capa de sofá, colocado em um carrinho de supermercado e transportado por outro filho da autora, de 12 anos de idade e mais um adolescente, de 14, até o local onde o corpo foi jogado e queimado.