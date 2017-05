Casal sofre assalto na porta de casa e bandidos atropelam dono do imóvel em Goiânia, confira 🎥

Ao abrir o portão e sair de casa por volta das 6h, uma família foi abordada por ladrões que sequer utilizavam máscaras no Setor Jardim Atlântico em Goiânia. A ação de dois assaltantes foi registrada pela câmera de segurança da residência na última quarta-feira (4). Eles levaram o veículo da família.

No vídeo é possível ver que os bandidos estão armados e mandam que o homem e a mulher deixem o carro. Em seguida um deles ordena que o proprietário da casa, Cristian Alves Pereira, se deite no chão já no interior da casa, enquanto o outro posiciona o veículo na garagem. No entanto, durante o movimento ele atropela Cristian. Uma das rodas passa por cima das pernas da vítima.

Mesmo assim, após retirar o veículo, um assaltante ordena que Cristian se levante e siga mais para frente. Uma criança ainda sai do automóvel e entra na casa junto de uma mulher e o homem. Ninguém ficou ferido no assalto.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os bandidos levaram o carro da família, mas o veículo foi localizado “em perfeito estado” em Abadia de Goiás no mesmo dia. Até o momento ninguém foi preso.

Cristian ainda gravou um vídeo junto dos Policias Militares que, após o ocorrido, efetuaram uma visita solidária na casa em que a ocorrência foi registrada. “É uma visita que ocorre durante o evento criminoso para prestar essa atenção com a vítima”, disse o sargento Célio. A PM informou também que essa ação tem o objetivo de orientar as vítimas e repassar o telefone da viatura da polícia que cobre a área.