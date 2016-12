Casal morre em acidente entre moto e caminhonete na BR-153

Um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete na BR-153, em Jaraguá, no interior de Goiás, deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na manhã desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu quando os dois veículos se chocaram de frente. O casal que estava na moto, com placa de Jaraguá, morreu na hora.

Já na caminhonete havia três pessoas. Uma saiu ilesa. As outras duas foram encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade e passam por exames para verificar a existência de alguma fratura.

De acordo com a PRF ainda não é possível identificar o que teria provocado o acidente. Só se sabe que a caminhonete seguia viagem do Tocantins com destino à Pontalina (GO) para o Natal.