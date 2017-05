Casal morre em acidente entre caminhão e moto

Um motociclista e a garupa da motocicleta morreram após um acidente com um caminhão da marca Volvo na avenida Perimetral Norte, em Goiânia, na noite de sexta-feira. A colisão fez com que as vítimas caíssem da moto, marca Sundown modelo Web 10, e o caminhão passou sobre elas. O acidente aconteceu no cruzamento com a avenida Central, que dá acesso ao Setor Nova Esperança,...