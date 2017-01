Casal morre em acidente de carro e filha de 5 anos busca ajuda sozinha

Uma criança de 5 anos de idade buscou ajuda sozinha depois que um acidente de carro matou os seus pais na noite desta sexta-feira (13), em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. A menina saiu do local do acidente e caminhou por um quilômetro, até encontrar o funcionário de uma fazenda vizinha, segundo informações da Polícia Civil para o G1.

O funcionário em questão disse que se lembrava do carro ter passado por ele e que lembrou do rosto da menina, que o olhou ao passar, ao vê-la vindo em sua direção minutos depois. Ela contou do acidente e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram chamados.

O casal e a criança estavam a caminho da fazendo onde um filho do casal trabalha. A suspeita é de que o motorista perdeu o controle da direção, fazendo o carro sair da pista, capotar e bater em uma árvore. Os pais da criança morreram na hora e a menina não ficou ferida, mas foi encaminhada ao hospital e ficou em observação até a manhã deste sábado (14), quando recebeu alta e foi embora acompanhada de uma tia.