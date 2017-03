Casal levado por cinco homens armados está desaparecido há uma semana

Um casal está desaparecido desde o dia 15 de março em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações de vizinhos, Darley Carvalho da Silva, 31 anos, e Dalila Fernanda Martins, de 21, estavam em casa quando foram surpreendidos por cinco homens armados arrombando o portão. Os homens teriam se apresentado como policiais e levado o casal.

Uma cunhada de Darley contou ao jornal Correio Braziliense, que os desaparecidos não levaram nenhum documento ou telefones celulares. Ainda de acordo com o jornal, o veículo usado para levar o casal foi visto nas redondezas da residência um dia antes do arrombamento.

Familiares também disseram que tiveram dificuldades de registrar a ocorrência na polícia e foi necessário recorrer à Prefeitura da cidade para que o boletim fosse registrado, dois dias após o sumiço.

Tentando chamar a atenção das autoridades, pessoas próximas as vítimas realizaram duas manifestações cobrando apoio a investigação do caso. Agora, planejam levar a ocorrência à Corregedoria de Polícia Militar do Distrito Federal.