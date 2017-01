Casal faz sexo com cortina aberta e luz acesa, e vira atração em orla do litoral brasileiro; assista

Quem passava pelo calçadão da Avenida Beira-Mar em Fortaleza na última quinta-feira (5) se deparou com uma cena inusitada. Um casal fazia sexo em um dos quartos do primeiro andar de um hotel, com as cortinas abertas e a luz acesa. Da rua, pedestres assistiram ao desempenho do casal, com direito a aplausos e muita gritaria.

Mesmo com a aglomeração e barulho na calçada, de dentro do quarto, os protagonistas pareciam não perceber que estavam sendo vistos. A multidão só deixou o local quando a luz do quarto de hotel é apagada.

Os vídeos do momento estão circulando pelas redes sociais.