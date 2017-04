Casal e bebê de 6 meses são feitos reféns por mais de 4 horas em Anápolis

Menor de 14 anos envolvida no sequestro já tem passagem na polícia por latrocínio

Um assalto à residência acabou de tornando um sequestro na tarde deste sábado em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Um grupo, formado por três homens e uma adolescente de 14 anos, invadiu uma casa na região Sul da cidade para fazer o roubo. Ao notar a presença da polícia na região, que foram acionados por meio de uma denúncia anônima, os criminosos decidiram fazer um homem, uma mulher e um bebê de seis meses reféns.

A Polícia Militar negocia a liberação de todos os reféns a mais de 4 horas. No começo da noite a bebezinha e o pai foram liberados.

A menor, que tem passagem na polícia por latrocínio, se entregou; um dos bandidos foi preso ao tentar fugir do local pulando o muro dos fundos; e o segundo se entregou. Com eles foram apreendidos uma arma de brinquedo usada no sequestro.

O grupo também estava de posse de um carro modelo H20 branco, que foi roubado a semanas na cidade e que foi usado para praticar outros crimes na região.

Mãe ainda é feita refém por um criminoso, em um cômoda da casa, que está armado.

Mais informações em instantes.