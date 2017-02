Casal de turistas vai ter que pagar R$ 20 mil de multa após foto com tubarão em Fernando de Noronha

Um casal de turistas que tentou tirar foto com um tubarão em Fernando de Noronha na tarde da segunda-feira (6), foi multado no valor de R$ 20 mil por crime ambiental pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio).

Cada um dos turistas recebeu uma multa de cinco mil reais, pelo ato de molestar o animal da espécie limão (tubarão incluído na relação de espécies ameaçadas de extinção) e o valor dessa multa dobra, porque o ato aconteceu em uma unidade de conservação. O Sueste faz parte do Parque Nacional Marinho.

Nas imagens a mulher aparece na Praia do Sueste com o filhote de tubarão nas mãos, enquanto o marido filma a cena. Visivelmente incomodado, o animal se debate e morde o dedo da turista. A mulher foi foi atendida no Hospital São Lucas, levou três pontos e foi liberada em seguida.

“Eles foram autuados por infração ambiental. Tanto a mulher quanto o marido foram multados porque participaram da infração. Além da multa, vamos encaminhar o caso ao Ministério Público e eles vão responder criminalmente”, explicou o coordenador de Fiscalização do ICMBio, Júlio Rosa.

Nesta terça-feira os fiscais do ICMBio e os monitores da EcoNoronha, empresa concessionária dos serviços turísticos do Parque Nacional Marinho, reforçam as orientações aos turistas na Praia do Sueste. “Nós informamos aos visitantes a importância desses tubarões que estão na beira do mar, que são filhotes. Nós pedimos que não encurralem nem peguem nos animais. Estamos guardando o meio ambiente para que todos possam ver “, falou o guarda-parque , Policarpio Felipe.

O vídeo está no canal Baixada Online TV, do Youtube. Nas imagens é possível ver o momento em que o casal tira o animal do mar: