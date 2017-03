Casal de namorados levados por supostos policiais está desaparecido há 14 dias em Goiás

As famílias de Dallyla Fernanda Martins, de 21 anos, Darlei Carvalho da Silva, de 31, continuam sem informações do paradeiro do casal que sumiu há 14 dias após serem levados por homens armados, que se identificaram como policiais, na noite do último dia 15 deste mês.

Os namorados estavam na residência de Darlei em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Na noite que Dallyla e Darlei desapareceram três carros pararam em frente à residência dele e cinco homens encapuzados desceram se identificaram como policiais, arrombaram o portão e levaram os namorados, segundo contaram vizinhos do homem. Eles estava junto há pouco mais de um ano, segundo familiares do casal.

Uma cunhada de Darlei contou ao jornal Correio Braziliense, que os desaparecidos não levaram nenhum documento ou telefones celulares. Ainda de acordo com o jornal, o veículo usado para levar o casal foi visto nas redondezas da residência um dia antes do arrombamento.

Familiares também disseram que tiveram dificuldades de registrar a ocorrência na polícia e foi necessário recorrer à Prefeitura da cidade para que o boletim fosse registrado, dois dias após o sumiço.

Em entrevista ao G1/Goiás, o delegado Fernando Gama contou que sete pessoas já foram ouvidas na Delegacia Regional de Águas Lindas e ele não descarta que policiais estejam envolvidos.