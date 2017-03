Casal de estelionatários é preso em Goiânia e golpe pode passar dos R$ 30 mil

Vilmar José da Silva e Iara Maria Ribeiro Rodrigues foram presos suspeitos de aplicarem golpes contra uma agência financeira de empréstimos localizada na região central de Goiânia. Uma terceira pessoa envolvida no golpe ainda não foi identificada. O golpe está em torno de R$ 30 a R$ 40 mil. As prisões ocorreram na última sexta-feira (24).

Segundo o delegado, Webert Leonardo, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon). Os proprietários do estabelecimento procuraram a Decon após desconfiarem das atitudes do grupo. “Eles queriam que em todos os contratos os saques fossem direto na boca do caixa e não depósito em conta corrente, como é o usual. A partir deste detalhe eles resolveram procurar a polícia. Em um dos empréstimos, a Iara ficou nervosa porque o crédito caiu na conta da vítima e ela não conseguiu sacar direto no banco”, explicou Webert.

O delegado orientou que caso os suspeitos aparecessem novamente na financeira, eles deveriam acionar a polícia, enquanto isso os agentes fizeram um campana próxima do local. Assim que Vilmar chegou para pegar o contrato e levar para essa terceira pessoa assinar, a polícia foi acionada e ele preso em flagrante.

Na delegacia, Vilmar contou que tinha ido buscar os documentos a pedido da esposa e que ela estava fazendo um favor para uma amiga que ele não conhecia. “Foram realizadas diligências e Iara foi localizada e levada para a Decon. Na delegacia, eles apresentaram versões totalmente contraditórias e que não convenceu”, contou Webert.

De acordo com Webert, após pesquisar os dados de Iara a polícia encontrou um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas do passado. De acordo com as investigações, a dupla é mentora do crime e a mulher era quem ia até a financeira e fechava os contratos.

O grupo falsificou uma identidade de uma senhora que mora em São Simão, no interior do Estado. “Eles apresentavam uma RG com os dados da vítima e a foto da mulher. Até o momento constatamos seis empréstimos, sendo que três deles com parcelas acima de mil reais cada”, contou o delegado.

Na apuração dos dados, constatou-se que a vítima é beneficiária do INSS e que a mesma já tinha registrado um boletim de ocorrência relatando que estavam tentando contratar empréstimos em seu nome.

Vilmar e Iara foram autuados por tentativa de estelionato e associação criminosa, visto que o último contrato não foi firmado. As investigações continuam, pois podem existir outras vítimas e é preciso identificação a terceira pessoa envolvida. “No dia da audiência de custódia foi pedido que convertesse a prisão flagrancial em preventiva devido à periculosidade do casal que solto poderia ocasionar outras vítimas”, concluiu Webert.