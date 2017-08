Casal é resgatado após carro sair da pista e capotar na GO-230, entre Caldas Novas e Ipameri

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi chamado na manhã deste sábado (19) para atender ao chamado de um carro que saiu da pista e capotou em seguida na GO-230, entre Caldas Novas e Ipameri, na região Sul de Goiás.

Chegando ao local, por volta das 7h40 da manhã, a corporação socorreu duas vítimas: uma do sexo feminino, com 19 anos, sem graves lesões aparentes, e outra do sexo masculino, de 31 anos, com trauma craniano.

O CBMGO informou que deslocou a guarnição de salvamento em apoio ao Samu que já estava no local quando foi acionado pelo telefone 193.

As vítimas foram transportadas pelo Samu para o Hospital Municipal de Caldas.