Casal é preso em carro do Uber após tentativa de roubo em Goiânia

Um casal foi preso em flagrante em um carro registrado no aplicativo Uber após uma tentativa de roubo no Residencial Olinda, em Goiânia. O caso aconteceu nesta quarta-feira (03). De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois suspeitos tentaram assaltar um cofre de caminhão de uma empresa de refrigerantes quando foram vistos pelos policiais.

Um comparsa que estava com eles conseguiu fugir, mas a dupla foi presa. Eles disseram que a mulher trabalhava como motorista do aplicativo Uber e que teriam roubado outros caminhões da mesma empresa de refrigerantes. Os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes da capital. Os nomes, no entanto, ainda não foram divulgados pela PM.