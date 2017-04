Casal é preso com R$ 7 mil em notas falsas, em Goiânia

Um casal foi preso, na noite desta quarta-feira (19), no setor Recanto do Bosque, em Goiânia, com R$ 7 mil em notas falsas.

A prisão foi realizada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) durante patrulhamento do projeto “Escola Mais Segura”, nas proximidades da Escola Municipal Recanto do Bosque.

O homem, que já tem passagens por tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disse iria vender as notas na Capital. Na casa dele também foi apreendida uma arma de fogo.

Os dois foram conduzidos para sede da Polícia Federal (PF), onde serão autuados pelo crime de falsificação de dinheiro.