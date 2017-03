Casal é preso com oito celulares roubados no setor Negrão de Lima

Um casal também foi preso com oito aparelhos celulares roubados, na segunda-feira (20), no setor Negrão de Lima, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma das vítimas, que foi assaltada no setor Leste Vila Nova no último sábado (18), conseguiu visualizar a placa da motocicleta utilizada pelos assaltantes.

Com essa informação, a polícia conseguiu localizar os dois criminosos, que foram encaminhados para a Central de Flagrantes.