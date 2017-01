Casal é preso com documentos falsos em Goiânia

Um casal foi preso na madrugada desta sexta-feira (27), suspeito de estelionato, no setor Leste Universitário, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante uma abordagem a um Hyundai Tucson, foi constatado que o condutor de 36 anos, era um foragido da justiça e tinha um mandado de prisão pelo crime de estelionato.

Segundo a polícia, na residência do casal, no Jardim Guanabara 3, foram encontradas duas identidades falsas com a foto da mulher de 37 anos, máquinas de cartões, vários cartões de credito e contas em nome cadastrado das identidades falsas sendo confirmando também que o veículo do casal foi adquirido e foi cadastrado em um dos nomes falsos da mulher.

Foi verificado também que nos telefones e nos computadores do casal tinham várias conversas com outras pessoas falando sobre o uso de cartões de crédito e movimentações bancárias.

O casal foi preso em flagrante, encaminhado até a Central de Flagrantes e o material foi apreendido.