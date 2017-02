Casal é preso com arma após disparar contra vaqueiro em Jaraguá

Um homem de 28 anos e uma mulher de 23 anos, foram presos na tarde de terça-feira (31), por transportarem ilegalmente uma arma de fogo, na BR-153, em Jaraguá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma ronda na rodovia, um vaqueiro informou que um homem, em um VW Gol, disparou um tiro no trevo da BR em Jaraguá. Os policiais foram até o local e abordaram o veículo. O condutor e a mulher negaram conhecer o vaqueiro.

Ao fiscalizar o interior do Gol, os agentes não encontram nenhuma arma, no entanto, a vítima continuou insistindo que o motorista tinha tentado matá-lo com um revólver. Segundo a PRF, logo depois, a mulher afirmou que eles se conheciam e que o denunciante já tinha tentado matar seu pai.

Os policiais estranharam que a mulher carregava uma criança de dois anos, sempre na mesma posição, aparentando esconder algum volume. Em seguida o grupo foi levado para a Unidade Operacional local e lá os agentes acabaram encontrando um revólver Tauros, carregado com seis munições, que estava com a mulher.

Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar.