Casal é preso ao tentar esconder drogas na casa do vizinho em Goiânia

Um casal foi preso na noite de terça-feira (8), com drogas quando tentava esconder os produtos na casa de um vizinho, na Avenida 21 de Abril, Setor Parque Anhanguera II, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos ficaram nervosos quando a viatura passou pelo local e quando se aproximaram, o rapaz entrou rapidamente na residência.

Segundo a polícia, com a mulher, que estava na frente da casa, foi encontrada uma porção de maconha e R$ 200. Os policiais perguntaram se havia mais drogas no local e ela informou que não, mas quando a equipe entrou na residência, avistou uma grande porção de droga e dinheiro no quintal do vizinho, que haviam sido jogados pelo homem.

Ainda de acordo com a corporação, foram encontrados também porções de crack, dinheiro, cadernos de contabilidade com anotações sobre a venda das drogas e plástico filme utilizados para o acondicionamento da droga.

O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de entorpecentes.