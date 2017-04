Casal é preso ao refinar cocaína dentro de casa em Itumbiara

Um casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), em Itumbiara, no Sul do Estado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos de 30 e 21 anos refinavam uma remessa de cocaína em uma casa alugada.

Conforme a ocorrência, os policiais entraram na residência no momento em que eles secavam a droga para serem embaladas e revendidas. Foram apreendidos no local, cerca de 1 kg do entorpecente já refinado, 120 papelotes do narcótico já embalado, além de ácido bórico utilizado, uma mini-balança, sacos plásticos e um refletor utilizado para secar mais rapidamente a cocaína.

Os dois foram presos em flagrante e serão encaminhados ao presídio regional de Sarandi e se condenados as penas podem ultrapassar os 15 anos de prisão.