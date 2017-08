Casal é morto a tiros dentro de carro em Goiânia

Atualizada às 11h45.

Um casal de jovens, de 22 e 21 anos, foi assassinado dentro de um VW Gol branco, na noite de segunda-feira (21), na Rua GV-1, no Setor Goiânia Viva, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), havia dois casais no veículo.

O carro foi fechado por um Toyota Corolla prata, onde estavam os suspeitos, que desceram e dispararam contra Alex dos Santos Alencar e Karolayne Alves Pereira. Os jovens não resistiram e morreram antes do socorro médico.

O outro casal que estava no Gol conseguiu fugir sem ferimentos. Os autores, que seriam pelo menos quatro homens, segundo a PM, também fugiram após o crime, sem levar nada das vítimas. A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) vai apurar as causas do duplo assassinato.

Até o final da manhã desta terça, os corpos passavam por exames no Instituto Médico Legal (IML)