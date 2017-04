Casal é encontrado morto a tiros em hotel de luxo

Um casal foi encontrado morto em um quarto do hotel Maksoud Plaza, na região central de São Paulo, na tarde deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar, a suspeita inicial é que tenha sido um homicídio seguido de suicídio.

O casal foi encontrado por volta das 15h por funcionários do hotel de luxo da região da Bela Vista. A PM informou que os dois corpos tinham marcas de tiros, mas apenas a perícia vai poder confirmar as circunstâncias das mortes.

Os nomes das vítimas não foram informados pela polícia.

Em nota, a assessoria do hotel disse que "está colaborando com as autoridades competentes envolvidas no caso ocorrido neste domingo e, portanto, não pode comentar quaisquer informações".

O hotel afirma ainda que "se solidariza às pessoas envolvidas". O local continua funcionando normalmente neste domingo.