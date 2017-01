Casa da Acolhida em Goiânia é liberada após incêndio

Atualizada às 10h07

O Corpo de Bombeiros liberou a Casa da Acolhida Cidadã da prefeitura de Goiânia, que pegou fogo na madrugada desta terça-feira (24), no Setor Campinas.

De acordo com a corporação, cerca de 150 pessoas em situação de rua e imigrantes, entre eles, crianças, idosos e cadeirantes, dormiam no local no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Os abrigados passaram o resto da noite na calçada em frente ao prédio, mas já podem entrar na estrutura.

Sete viaturas dos Bombeiros atuaram no incêndio e no auxílio de evacuação das pessoas do prédio. A equipe informou que fez o rescaldo do incêndio e o local deve ser liberado parcialmente. A corporação disse ainda que o fogo começou por volta das 3h em uma sala onde ficavam fraldas, colchões e lençóis. Uma das suspeitas é que um curto-circuito na rede elétrica provocou o incêndio.

A Rua Minas Gerais, onde fica a Casa da Acolhida Cidadã ficou interditada, mas também já está liberada para o trânsito.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB) esteve no local e afirmou que vai fazer uma reforma no prédio, mas não informou a data.