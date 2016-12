Carteira de motorista ganha novo desenho a partir de 2017

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vai mudar a partir de 2 de janeiro. Para coibir falsificações, o documento terá novas cores e itens de segurança, de acordo com resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) de maio.

As carteiras de motorista solicitadas a partir de janeiro já virão com o novo desenho. Os condutores não precisam trocar os documentos que ainda estão dentro da validade.

Uma das principais mudanças será a troca da tinta azul esverdeada da tarja no topo e lateral do documento por outra da cor preta. A impressão continuará em alto relevo e, do lado direito, terá o mapa do Estado emissor do documento.

A carteira de motorista também ganha um mapa do Brasil impresso em tinta especial, no alto do lado esquerdo. O fundo do documento ficará mais amarelado e elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com luz ultravioleta.

Haverá uma holografia com a sigla CNH repetida várias vezes, e brasões da República vistos apenas em luz negra. Também aparecem fios de microletras para dificultar falsificações.

Agentes de trânsito vão validar a carteira de motorista por um código numérico que será lido por um aplicativo do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Haverá ainda dois números: registro nacional e número do espelho da CNH, além do número de identificação estadual do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados).

Por mês, são emitidas em todo o País mais de 800 mil carteiras de habilitação.