Cartão de vacinação deixa de ser obrigatório para visitas ao Zoológico de Goiânia

Após identificar uma baixa na quantidade de mosquitos Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão de doenças como a febre amarela, dengue, Zika vírus e chikungunya, na região do Zoológico de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orientou nesta sexta-feira (28) à direção do Parque para que retire a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação para ingressar no espaço.

A restrição havia sido imposta no último dia 31 de março, quando foi confirmada a morte de um macaco com febre amarela dentro do Zoo.

De acordo com dados da SMS, 94% da população goianiense é vacinada contra a febre amarela. Apesar do índice elevado de vacinados e da pouca probabilidade de um surto na capital, Goiás é considerado um ponto endêmico da doença. Em comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde recomendou a continuação do trabalho de conscientização dentro do Zoológico e a vacinação para aqueles que ainda não tomaram a dose, nas unidades municipais de saúde.