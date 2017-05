Um capotamento na BR-20, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, foi responsável por uma sequência de acidentes na via. Dois veículos, que passavam pelo local, diminuíram a velocidade para observar o carro capotado e foram surpreendidos por uma carreta que seguia no mesmo sentido e bateu na traseira dos veículos.

Apesar do susto, apenas o motorista e único ocupante do carro capotado sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado ao hospital, mas permanece com quadro estável.