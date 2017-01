Carros apreendidos são incendiados em pátio de presídio em Buriti Alegre

Cerca de 22 carros apreendidos, que estavam no pátio do Presídio de Buriti Alegre, foram queimados na madrugada de domingo (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), o incêndio foi intencional, mas ainda não há suspeitos.

As imagens mostram os veículos destruídos, sem vidros e com volante e painel derretidos. A PM informou que uma perícia deve ser feita nesta segunda-feira (23), para apurar o caso.

Mais fogo

Segundo a PM, um motorista queimou o próprio carro, no mesmo local, há dois meses. O veículo havia sido apreendido por falta de documentação.