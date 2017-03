Carro transportando crianças é apreendido em mau estado de conservação na BR-060

Na tarde da última sexta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro de modelo Corsa em mau estado de conservação transportando três crianças na BR-060, próximo ao Anel Viário, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a PRF, o motorista do veículo colecionava em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vencida há oito anos, 60 infrações.

Nem o motorista, nem o passageiro faziam o uso do cinto de segurança. As crianças de 2, 5 e 6 anos também eram transportadas soltas no banco traseiro, sem o auxílio de cadeirinhas específicas.

O carro mantinha ainda a documentação vencida há 18 anos. Os pneus estavam “carecas”, os vidros trincados e o sistema de iluminação não funcionava.

O veículo foi apreendido e outro solicitado para que a família pudesse ser levada para casa.

As faltas do condutor, somadas às ilegalidades do veículo, renderam ao proprietário do veículo 240 pontos na Carteira.