Carro roubado se envolve em acidente em Luziânia e pessoa morre

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após um acidente em uma estrada de terra que da acesso ao povoado dos americanos, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) disse que o motorista perdeu o controle do carro, que era roubado, e capotou.

O motorista, mesmo ferido, conseguiu fugir. As outras cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma delas não resistiu e morreu. Depois de receberam o socorro, os quatro sobreviventes foram conduzidos para a delegacia.

O veículo tinha sido roubado no início da semana em Brasília. Até a manhã deste sábado (25), segundo o G1 Goiás, o motorista ainda não tinha sido localizado.