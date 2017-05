Um carro ficou em chamas em uma zona urbana da BR-153, em Uruaçu, no Norte do Estado. O caso aconteceu neste sábado (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por uma falha no motor do veículo, que ficou destruído. O dono do automóvel não ficou ferido.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para retirar o carro da pista.