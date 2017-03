Carro invade pista contrária, bate em caminhão e deixa quatro mortos em Luziânia

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou quatro mortos, na última segunda-feira (6), na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo testemunhas, o carro onde as vítimas Maria Delma Conceição da Costa, o filho dela, Francisco de Assis Costa Souza Neto, o motorista do carro, Manoel Damião da Silva, e a filha dele, Emanuela da Silva, estavam invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão cegonha no km 31 da rodovia, entre Luziânia e Cristalina. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Com o impacto da colisão, o motor do carro foi parar no acostamento da via e a frente da cabine do caminhão ficou destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou os ocupantes do carro já estavam mortos. Funcionários da empresa que administra a rodovia e a Polícia Ténico-Científica também foram chamados ao local e precisaram cortar parte do carro para fazer a retirada dos corpos, que foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia.