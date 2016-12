Carro funerário atropela e mata mulher na BR-153, em Goiás

Nesta quinta-feira (22) uma mulher morreu atropelada por um carro funerário, em Estrela do Norte, a 360 km de Goiás. Não foi possível identificar a vítima, pois não haviam documentos com ela.

O homem que dirigia uma VW Saveiro, permaneceu no local até a chegada dos policiais. O motorista contou que saiu de Porangatu com destino a Ceres, onde buscaria um corpo para ser velado. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor disse que a mulher apareceu de repente na frente do veículo e não deu tempo de frear. Ele conta que tentou desviar, mas não conseguiu. A mulher morreu no local.

O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu.