Carro envolvido em acidente que matou motociclista em Goiânia é achado em loja de seminovos

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (30) o carro que se envolveu no acidente e matou um entregador no início da manhã de domingo (29), no cruzamento da Avenida D com a Rua 15, no Setor Oeste, em Goiânia. O veículo estava muito danificado e estacionado em uma loja de venda e compra de carros seminovos no Setor Alto da Glória.

O motorista Gabriel Ribeiro Júnior, de 26 anos, deve ser ouvido nesta terça-feira. O atendimento prestado a vítima também é investigado. O advogado do suspeito esteve na delegacia acompanhando o caso.

Acidente

Um entregador de 34 anos morreu no início da manhã de domingo (29), quando a motocicleta em que estava foi atingida por um Voyage branco. Uma testemunha ouvida informalmente pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Dict), disse que o carro estava em alta velocidade, arrastou a moto por alguns metros e fugiu do local sem que o condutor socorresse a vítima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a socorrer o entregador, levando-o para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas ele morreu. A Dict vai solicitar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do acidente para identificar o veículo e chegar ao autor do homicídio. A vítima estava trabalhando, fazendo a entrega de pães para uma panificadora.