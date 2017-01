Carro e motocicleta batem na Avenida Jamel Cecílio com a Leopoldo de Bulhões, em Goiânia

Atualizada às 7h35.

Um carro e uma moto colidiram no cruzamento das Avenidas Jamel Cecílio e Leopoldo do Bulhões, no Setor Pedro, na madrugada desta sexta-feira (27). O motociclista, de 19 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista estava inconsciente no momento do resgate, e foi necessário pedir apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trânsito, que ficou bloqueado na Jamel Cecílio para quem seguia no sentido Jardim Goiás/Centro, foi liberado por volta das 7h30.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda não há previsão de liberação da via.

A equipe de plantão da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), informou que ainda não foi acionada.