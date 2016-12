Carro derruba poste e complica trânsito no anel externo da Praça Cívica em Goiânia

Atualizada às 8h56.

Um guincho retirou o poste que estava caído no anel externo da Praça Cívica, em Goiânia. O equipamento caiu após ser atingido por um carro, na madrugada desta quarta-feira (28).

No acidente, o carro que atingiu o poste foi retirado do local em seguida. Não há informações de vítimas. O trânsito ficou impedido entre a Rua 10 e a 18, antes do acesso à Avenida Araguaia.

Equipes dos Bombeiros colocaram serragem na curva onde o carro provavelmente tenha perdido o controle antes da colisão. O fluxo de veículos deve ser normalizado em poucas horas.

Agentes da Secretária Municipal de Trânsito (SMT) estão no local.