Carro derrapa, bate em caminhão e uma mulher morre na BR-414

Uma mulher de 31 anos morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas na terça-feira (28), em um acidente entre um carro e um caminhão no km 331 da BR-414, em Colcalzinho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Hyundai HB20, que seguia no sentido Colcalzinho - Anápolis, sob forte chuva, aquaplanou e bateu na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário. Em seguida, um GM Corsa aquaplanou no mesmo local e colidiu frontalmente com o caminhão que estava parado no acostamento.

Com o impacto, uma passageira do GM Corsa morreu no local e três passageiros ficaram gravemente feridos. Segundo a polícia, os pneus dianteiros do carro estavam em más condições.

Os motoristas do caminhão e do HB 20 foram submetidos ao teste de etilômetro e não estavam alcoolizados.