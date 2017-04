Carro de professor morto com golpes de faca dentro de casa em Goiânia é encontrado em Novo Gama

O carro do professor Maurício Rodrigues Melo, de 48 anos, morto a facadas dentro de casa na noite da última sexta-feira (7), no Residencial Sonho Dourado, em Goiânia, foi encontrado em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil, além do veículo, também foram roubados os documentos da vítima, duas televisões e um aparelho de home theater. O suspeito ainda não foi localizado.

O corpo do professor foi encontrado pela prima, Angela de Melo, de 38 anos, o marido dela e um vizinho. Ele foi morto a facadas e ainda teve partes do corpo queimadas, já que o suspeito colocou fogo no quarto onde estava a vítima.

O enterro aconteceu na noite de domingo (9), no cemitério de Ceres, onde Maurício nasceu. O professor trabalhava no departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e ainda participava de um projeto da Secretaria Estadual de Educação.