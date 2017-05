Carro da Uber estava em péssimas condições, diz pai de bebê

Seguindo de moto logo atrás do carro da Uber em que estava a ex-mulher grávida, o digitador Roger Henrique viu todas as cenas do acidente em que Larissa Borges de Souza, de 32 anos, e seu filho se envolveram, neste sábado (27), na Marginal Botafogo, em Goiânia.

Ao G1 Goiás, ele contou que o carro estava em alta velocidade e em péssimas condições. "Ele estava muito rápido e fez uma ultrapassagem indevida. Perdeu o controle e o pneu, que estava liso, estourou. Ele quase caiu no córrego, mas virou para o outro lado, bateu em um táxi, depois derrubou um poste e subiu no canteiro", disse.

A reportagem não conseguiu contato com o motorista da Uber que conduzia o veículo.

Estado de saúde

A criança tem estado de saúde regular. Já Larissa segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) em estado grave.

Ela pediu um carro pela Uber e es com a irmã e mais duas amigas para a maternidade onde faria o parto quando o acidente aconteceu.

Roger estava de moto logo atrás e acabou caindo após se assustar com o acidente. Ele sofreu escoriações leves.

A irmã de Larissa, Lázara Poliane Borges de Souza, de 37 anos, e uma das amigas dela seguem internadas. A outra ocupante do veículo e o motorista da Uber passam bem.