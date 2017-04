Carro carbonizado é encontrado com restos mortais entre Tuverlândia e Santa Helena de Goiás

Um veículo carbonizado com restos mortais em seu interior foi encontrado por um pescador na zona rural entre Turvelândia e Santa Helena de Goiás, no Sudoeste Goiano, no feriado da Semana Santa. As informações preliminares são da Polícia Militar.

Conforme a ocorrência da noite do sábado (14), aparentemente o carro totalmente consumido pelo fogo é um Ford Fiesta branco e dentro dele estavam dois corpos que foram recolhidos e enviados para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Verde. Segundo a perícia, trata-se de dois corpos do sexo masculino. O caso será remetido para a Polícia Civil que irá investigar a identidade das vítimas e a autoria do crime.